Пелагея подала документы на развод

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Певица Пелагея официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.

По данным газеты Teleprogramma, документы на расторжение брака девушка подала не на мировой участок, а на судебный. Дата первого заседания суда по этому процессу будет назначена в ближайшее время.

Ранее исполнительница, комментируя расставание с мужем, говорила, что никаких вопросов при разводе касательно разделения имущества возникнуть не должно: Телегину остаётся его загородный дом, а ей — её московская квартира. Кроме того, их общая дочь Таисия также должна была остаться с матерью.

В данный момент хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, бросивший певицу Пелагею, наслаждается новыми отношениями. Спортсмен соблюдает режим самоизоляции вместе с бизнесвумен Марией Гончар, писал NEWS.ru. Их отношения стали настолько серьёзными, что они решили стать «родителями». Звёздная пара завела собаку — девочку Фокси японской породы сиба-ину.