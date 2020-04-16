Бывший муж Пелагеи вновь стал «отцом»

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Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, бросивший певицу Пелагею, наслаждается новыми отношениями. Спортсмен соблюдает режим самоизоляции вместе с бизнесвумен Марией Гончар.

Их отношения стали настолько серьёзными, что они решили стать «родителями». Звёздная пара завела собаку — девочку Фокси японской породы Сиба-ину. Они уже создали для неё отдельную страничку в Instagram.

Родилась 2 декабря 2019 года. Мама — Мария Гончар, папа — Иван Телегин, — написано в профиле собачки.

В этом аккаунте присутствуют фотографии не только животного, но и влюблённых.

Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия.

В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери, писал NEWS.ru.