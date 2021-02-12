Пьеха раскрыла необычное имя своей правнучки

Эдита Пьеха, наконец, назвала имя своей правнучки, которое долго держалось в секрете. Малышку, появившуюся на свет в начале февраля, зовут Ида.
Пьеха опубликовала на своей странице архивный снимок с внучкой Эрикой Быстровой и подписала его:
7 февраля. С рождением, Ида! Крепкого здоровья тебе и маме Эрике! Будьте счастливы!
Поклонники поздравили 83-летнюю артистку с прибавлением и пожелали всего наилучшего новорожденной девочке. «Поздравляем всю вашу семью!», «Пусть дети растут в любви и ласке. И будут похожи на Эдиту», написали в комментариях пользователи.
Стас Пьеха накануне рассказал, что с его сестрой Эрикой и племянницей всё в порядке. Роды проходили в московском роддоме при ГКБ имени Юдина. У малышки Иды есть старшая сестра — Василиса, которая родилась в 2013 году.
Теперь у Эдиты Пьехи две правнучки и один правнук. Это шестилетний сын Стаса Пётр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Стас Пьеха владеет клиникой комплексного лечения алкоголизма и наркомании. Он ранее признавался, что занимается делами учреждения вместе с Быстровой.