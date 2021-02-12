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Пьеха раскрыла необычное имя своей правнучки

05:15, 15 февраля 2021 25
Эдита Пьеха Эдита Пьеха Фото: Olga Loskutova/Russian Look/Global Look Press

Эдита Пьеха, наконец, назвала имя своей правнучки, которое долго держалось в секрете. Малышку, появившуюся на свет в начале февраля, зовут Ида.

Пьеха опубликовала на своей странице архивный снимок с внучкой Эрикой Быстровой и подписала его:

7 февраля. С рождением, Ида! Крепкого здоровья тебе и маме Эрике! Будьте счастливы!

Поклонники поздравили 83-летнюю артистку с прибавлением и пожелали всего наилучшего новорожденной девочке. «Поздравляем всю вашу семью!», «Пусть дети растут в любви и ласке. И будут похожи на Эдиту», написали в комментариях пользователи.

Стас Пьеха накануне рассказал, что с его сестрой Эрикой и племянницей всё в порядке. Роды проходили в московском роддоме при ГКБ имени Юдина. У малышки Иды есть старшая сестра — Василиса, которая родилась в 2013 году.

Теперь у Эдиты Пьехи две правнучки и один правнук. Это шестилетний сын Стаса Пётр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Стас Пьеха владеет клиникой комплексного лечения алкоголизма и наркомании. Он ранее признавался, что занимается делами учреждения вместе с Быстровой.

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