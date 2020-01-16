https://static.news.ru/photo/972e3160-38b6-11ea-a136-fa163e074e61_660.jpg Памела Андерсон Фото: Boesl/dpa/Global Look Press

Американская модель и актриса Памела Андерсон приняла участие в откровенной фотосессии для итальянской версии журнала Vаnity Fair. Серию снимков 52-летней знаменитости сделал известный испанский фотограф Кармело Редондо.

Три снимка Андерсон он разместил на своей странице в Instagram.

Для обложки журнала выбрана фотография, на которой звезда сериала «Спасатели Малибу» представлена в знаменитой треуголке Наполеона Бонапарта.

Ещё для одного снимка уже немолодой Андерсон пришлось полностью раздеться. В кадре она сидит боком в традиционном интерьере итальянских квартир, на голове у модели классические бигуди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Памела Андерсон приняла участие в новой фотосессии для журнала Maxim. Актриса позировала на яхте в откровенном купальнике. Для обложки нового номера Maxim Australia модель выбрала белый купальник с глубоким декольте и вырезом во всю спину. Съёмки проходили на яхте в Голд-Косте.