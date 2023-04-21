Киркоров-старший ответил на призыв проверить сына на пропаганду ЛГБТ Бедрос Киркоров заявил, что поддержит сына после призыва проверить артиста на пропаганду ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Отец Филиппа Киркорова Бедрос заявил NEWS.ru, что поддержит сына после того, как Генпрокуратуру и Роскомнадзор попросили проверить выступление артиста на пропаганду ЛГБТ. Ранее юрист Максим Суров возмутился, что певец во время шоу забросил ногу на танцора из балета и приобнял его.

Я лично на концерте Филиппа не присутствовал, так что подробностей происходящего не знаю. Сам узнал об этом от журналистов. Но Филиппа я поддержу в любом случае, — заявил Бедрос Киркоров.

Ранее в Новосибирске прошел пикет против готовящегося концерта Киркорова. Приверженцы традиционных ценностей обратились в областное правительство с требованием не допустить появления артиста на городской концертной площадке, поскольку он пропагандирует содомию и сатанизм.

В марте православные активисты в очередной раз не смогли засудить Киркорова за номер «Мария Магдалена», в котором он восходит над сценой по наклонному кресту.

С требованием компенсировать моральный вред за оскорбление чувств верующих обратился создатель «Мирного воина» Михаил Феодориди, несмотря на то, что в январе 2023 года было отказано в возбуждении уголовного дела по этому же эпизоду. Адвокат певца уверен, что авторы жалобы таким образом хотели добиться «незаконного ограничения творческой деятельности» артиста.