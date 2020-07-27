Организатор концертов раскрыл гонорары Пугачёвой и Ротару

https://static.news.ru/photo/f5275c90-cfda-11ea-8733-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гендиректор компании «Ру-концерт» — Евгений Морозов — поделился информацией о размере гонорара советской и российской певицы Аллы Пугачёвой за частное выступление. По его словам, выход на сцену Примадонны стоит €350 тысяч.

Руководитель предприятия признался, что нашёл прайс-лист 1998 года, согласно которому доход артистки за частное выступление составлял $25 тысяч. Морозов добавил, что спустя 20 лет заработок звезды эстрады взлетел в десять с лишним раз, передаёт «Комсомольская правда».

Он отметил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и связанных с этим ограничений, известных музыкантов стали реже приглашать на корпоративы.

Морозов также раскрыл гонорар советской певицы Софии Ротару. По его словам, в конце 90-х её выступление оценивалось в $17 тысяч. В нынешние времена — примерно в 4 раза больше. По мнению гендиректора, обеспеченные люди приглашали знаменитостей ради внешнего эффекта.

Для чего это нужно? Чтобы пустить пыль в глаза, что ты надёжный партнёр. То есть крутая тачка и бриллианты были символом надёжного партнёрства. Так же и со звёздами. Если у тебя поёт Пугачева или Ротару, значит, ты на коне, — считает Морозов.

Он отметил, что в «нулевых» заработки певцов «попёрли» вверх, и во многом в этом «виноваты» сами бизнесмены, избаловавшие звёзд. Организатор отметил, что некоторые предприниматели, например Тельман Исмаилов, любил лично звонить музыкантам, минуя посредников, те просил в три раза больше обычного. Из-за этого гонорары «взлетели», считает Морозов.

В апреле 2020 года экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин напророчил обнищание российским звёздам из-за пандемии коронавируса. Кризис ударит также по семье Галкина и Пугачёвой, уверял он. Об этом информировал NEWS.ru.