https://static.news.ru/photo/cdcd717a-4c8b-11ea-8bb3-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте опубликовала трогательное домашнее фото, на котором она смотрит церемонию «Оскар» вместе с мужем и дочерью. Семья, закутавшись в плед, сидит на диване и переживает за актёров и режиссёров.

На фото Кристина Орбакайте — без макияжа и укладки, в обычной футболке. На это обратили внимание поклонники певицы, которые сразу отметили её молодость и красоту. Отметился в комментариях даже Игорь Крутой, который, помня о травмированной ноге певицы, пожелал ей выздоровления.

@orbakaite_k

Поклонники певицы отметили удивительное сходство всех сленов семьи между собой, а дочку Кристины Клаву назвали копией отца.

Приятно видеть всю семью в сборе! — прокомментировали подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зять Аллы Пугачёвой и супруг Кристины Орбакайте приготовил завтрак для всей семьи. Это яичница с сыром и помидорами.