«Она пенсионерка — давно не поёт»: Соседов высказался о приезде Пугачёвой Соседов высказался о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Алла Пугачёва

Сергей Соседов высказал своё мнение о возвращении Аллы Пугачёвой на родину. Он считает, что певица обязательно вернётся в Россию и, скорее всего, осенью, как и обещала. Об этом он сообщил в интервью Пятому каналу.

Что касается её супруга, то он может задержаться в Израиле, считает Соседов.

Ей все равно где быть, она пенсионерка — давно не поёт, не выступает, её творчество закончено. Она могла бы остаться и в России, но что бы изменилось, если бы она была тут, а не в Израиле? Ничего бы не изменилось решительно, — считает критик.

Возможно, допускает телеведущий, артистка поехала за границу, чтобы поддержать супруга, а заодно — и на лечение. К слову, речь шла о том, что в репертуаре певицы не оказалось ни одной патриотической песни. Однако, журналист отметил, что не видит в этом ничего странного, так как это связано с образом артистки, который создал ей второй муж Александр Стефанович.

Там пять пунктов. Как раз одним из них было не петь патриотические песни. Соня Ротару пела эти песни. И она имела такой же успех, как и Пугачёва. Они считались вроде как конкурентками, — пояснил Соседов.

Поэтому отличительной чертой Пугачёвой стали песни о любви, автобиографические песни, песни-маски.

Ранее Максим Галкин на одном из концертов в Израиле рассказал, что его травят журналисты в России. Поводом становятся его новые публикации в соцсетях, которые СМИ якобы тут же выворачивают наизнанку.