«Он всё купил!»: обвинившая артиста Морозова студентка провалила полиграф

https://static.news.ru/photo/0887e040-a229-11eb-9eaf-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/morozov_artist/

Студентка Елизавета Ерёменко, обвинившая артиста Александра Морозова в изнасиловании и избиении, не прошла проверку на полиграфе. Аппарат показал, что девушка лжёт в самых ключевых моментах.

Проверку 22-летняя студентка проходила в рамках шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» . Казалось, она очень уверенно отвечала на все вопросы эксперта, в частности, что юморист принуждал её лечь в постель, а после изнасиловал и избил.

В студию девушка пришла с довольно масштабной претензией: пусть её случай станет уроком для всех других девушек, которые безоглядно верят своим кумирам.

Результаты проверки на полиграфе были обнародованы в студии телешоу. Они показали, что студентка лжёт и никакого насилия в отношении неё не было. А вот холодный и точный расчёт эксперт увидел достаточно явно. В частности, он отметил прекрасное умение Елизаветы контролировать свои эмоции.

Реакция студентки была чудовищной: она продемонстрировала такую истерику, что даже ведущий Андрей Малахов попросил подружку героини увести её подальше из студии.

Он всё купил! — не своим голосом кричала Ерёменко, топая ногами и круша всё на своём пути за кулисами студии.

Сам Морозов полиграф проходить отказался. Артист «Кривого зеркала» заявил, что сам прекрасно всё о себе знает и не верит «этим железякам». Коллегу всё время поддерживал певец Богдан Титомир, который в своё время попал точно с такую же ситуацию. Женщина, с которой у артиста даже не было связи, обвинила его в изнасиловании и избиении.

Малахов показал отрывки из передачи с Титомиром, и зрители отметили, что ведут себя обе «жертвы» совершенно одинаково. Певец настолько раздражал Елизавету Ерёменко своими меткими замечаниями, что не выдержал даже Андрей Малахов, передача которого превратилась в балаган с истерическими криками.

Ты для неё как красная тряпка для быка, — обратился ведущий к Титомиру с просьбой умерить свои замечания.

Гости студии уверены в одном: девушка вызвалась на публичный позор только ради известности и финансовой заинтересованности.

Как сообщалось ранее, мать юмориста Александра Морозова, которого 22-летняя студентка Елизавета Ерёменко обвиняет в избиении и изнасиловании, резко поговорила с девушкой. Людмила Константиновна переживает из-за публичного огульного обвинения 48-летнего сына и считает студентку лгуньей.