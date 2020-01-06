https://static.news.ru/photo/ff73ae10-3089-11ea-ae4e-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телезвезда Ольга Бузова поздравила всех с Новым годом и пожелала насладиться выходными днями, ведь ещё раз так хорошо отдохнуть получится совсем не скоро.

Желаю нам всем максимально насладиться всеми январскими праздниками. Сделать то, на что никогда не хватает времени. Я это и себе говорю, ведь я хронический трудоголик и мне сложно заставить себя отдыхать, — написала телеведущая в своём Instagram.

По её словам, впереди насыщенный год, поэтому всем необходимо подготовиться к работе.

Свой пост певица сопроводила фотографией, на которой она стоит рядом с ёлкой и держит в руках огромный букет роз.

Как писал NEWS.ru, Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном. Перед этим она публично подтвердила то, о чём СМИ писали последние месяцы: у них роман.