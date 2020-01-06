Телезвезда Ольга Бузова поздравила всех с Новым годом и пожелала насладиться выходными днями, ведь ещё раз так хорошо отдохнуть получится совсем не скоро.
Желаю нам всем максимально насладиться всеми январскими праздниками. Сделать то, на что никогда не хватает времени. Я это и себе говорю, ведь я хронический трудоголик и мне сложно заставить себя отдыхать, — написала телеведущая в своём Instagram.
По её словам, впереди насыщенный год, поэтому всем необходимо подготовиться к работе.
Свой пост певица сопроводила фотографией, на которой она стоит рядом с ёлкой и держит в руках огромный букет роз.
Как писал NEWS.ru, Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном. Перед этим она публично подтвердила то, о чём СМИ писали последние месяцы: у них роман.
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