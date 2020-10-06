Общественники дали совет Рудковской, куда деть коляску за полмиллиона

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Руководитель благотворительной программы «Спаси жизнь» Екатерина Маркова дала продюсеру Яне Рудковской совет, как поступить с брендовой коляской Dior за полмиллиона рублей.

Некоторое время назад Рудковская опубликовала в Instagram серию снимков рядом с коляской. При этом продюсер была одета в свитер с логотипом известного бренда. Такую скрытую рекламу неоднозначно оценили подписчики знаменитости. Позднее коляску Рудковской высмеял в своём шоу Иван Ургант.

Когда ребёнок Яны перестанет нуждаться в коляске, можно выставить её на благотворительный аукцион в пользу наших подопечных. На вырученные средства сможем обеспечить колясками десятки беременных женщин и матерей-одиночек в кризисной ситуации. Наши подопечные будут очень признательны Яне за такую поддержку, — отметила Маркова, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская показала, как её третий сын Александр кормит новорождённого братика. По словам Гном Гномыча, ему не сложно ухаживать за младенцем.