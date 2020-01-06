https://static.news.ru/photo/ba872ba0-30b2-11ea-963f-fa163e074e61_660.jpg Дженифер Лопес Фото: HFPA Photographer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наряд известной актрисы и певицы Дженифер Лопес признали самым неудачным на церемонии награждения «Золотой глобус».

Платье звезды из коллекции Valentino было выполнено в трёх цветах: золотом, белом и болотном. Светлая пышная юбка прибавила актрисе несколько килограммов, посчитали пользователи Сети. Также на груди Лопес красовался огромный бант, из-за чего наряд сравнили с упаковкой от рождественского подарка.

Волосы певицы были собраны в тугие косы и уложены корзинкой. Дополнили образ колье на шее, браслет и серьги.

Как писал NEWS.ru, танцовщица стриптиза Саманта Барбаш, ставшая прототипом героини Дженнифер Лопес в фильме «Стриптизёрши», раскритиковала актрису. По её мнению, исполнительница главной роли неверно отразила её работу.