«Ну, Гарик, похудел!»: Харламов изумил поклонников своим внешним видом

https://static.news.ru/photo/a241d38e-04fa-11eb-b14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: garikharlamov/vk.com

Комик Гарик Харламов разместил в своём Instagram снимок с Волком из мультфильма «Ну, погоди!», которого он будет озвучивать, но фанаты обратили внимание на изменения во внешности звезды.

На снимке Харламов позирует, сидя рядом с памятником своему персонажу. Комик одет в чёрный спортивный костюм свободного покроя, но даже в такой одежде видно, как мужчина похудел. Прежде набор юмористом веса после женитьбы на актрисе Кристине Амсус не раз становился предметом шуток как в самой паре, так и среди их коллег по цеху.

Ну, Гарик, ну, похудел! — отметился в комментариях актёр Константин Маласаев.

Поклонники отметили, что развод пошёл Харламову на пользу и, постройнев, он стал выглядеть моложе.

Харламов и Асмус расстались 22 июня 2020 года, но процедура развода ещё продолжается. У них есть общая дочь Анастасия.

Как писал NEWS.ru ранее, российская актриса и модель Анна Калашникова рассказала, что Гарик Харламов чувствует недостаток любви и ласки после расставания с Кристиной Асмус. Журналистам удалось спросить Калашникову об этом на церемонии открытия 1 октября 42-го Московского международного кинофестиваля.