Noize MC высказался об обстреле Белгорода

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости

Разрушенный жилой дом в Белгороде

Музыкант Noize MC высказался об обстреле Белгорода во время концерта в Ташкенте. В Белгороде рэпер провел детство и юность. По его словам, которые опубликованы на YouTube, его ощущения по этому поводу схожи с чувствами от обстрелов украинских городов.

Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь. Когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу, я чувствовал абсолютно то же самое, — заявил рэпер.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода со стороны Украины. По последним данным, в результате погибли пять человек, в числе которых граждане как РФ, так и Украины, четверо, включая ребенка, получили ранения. Десятки домов были частично или полностью разрушены.

Ранее уехавший из России в Израиль лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич внезапно заверил россиян, что обязательно выступит на родине. До этого он назвал артистов, которые поддержали спецоперацию, «мудачьём», критику всех осуждающих отъезд за границу — «тявканьем», а самих уехавших — истинной Россией.