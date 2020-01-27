Жена Никиты Преснякова Алёна Краснова поделилась со своими подписчиками радостной новостью. По её словам, она стала тётей.
Невестка Аллы Пугачёвой опубликовала в сторис в Instagram фотографию со своей сестрой Яниной.
Только что моя сестра стала мамой! Теперь у меня есть самый прекрасный на свете племянник, — отметила Краснова.
Как ранее писал NEWS.ru, актёр и музыкант Никита Пресняков вместе с супругой Алёной Красновой на отдыхе в Дубае совершили прыжок на аттракционе зиплайн с небоскрёба высотой 170 метров. Максимальная скорость во время падения может достигать 80 км/ч.
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