Нелли Кобзон опровергла слухи о здоровье Моисеева

https://static.news.ru/photo/a94aa56e-784c-11eb-984d-96000091f725_660.jpg Нелли Кобзон Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переживший инсульт 66-летний певец Борис Моисеев продолжает бороться с последствиями болезни. По словам вдовы Иосифа Кобзона Нелли, артист не настолько плох, как про это рассказывают.

Я знаю, что Борис Моисеев не до такой степени плох, как это говорят. Просто он не общается по телефону. Человек, который за ним присматривает, навещает его каждый день, приносит продукты, говорит, что всё нормально. Я поддерживаю с ним контакт, и он мне рассказывает, как себя чувствует Борис, — пояснила она.

По словам Нелли Кобзон, у Моисеева затруднена речь, однако он может переписываться со знакомыми и часто присутствует в Интернете. Она отметила, что если бы случилось что-то очень действительно тревожное с артистом, то она бы знала, пишет «Вечерняя Москва».

4 марта у Бориса Моисеева будет день рождения. Нелли Кобзон рассказала, что намерена поздравить певца.

Я пошлю ему какой-нибудь подарочек, денежки. Принимать гостей ему тяжело, но его навестят самые близкие люди и родственники, — добавила она.

Моисеев в последнее время ведёт непубличную жизнь и почти не общается с прессой. Произошло это из-за инсульта, который артист перенёс 10 лет назад. Он не смог полностью восстановиться и поэтому отказался от концертов.

Затворничество некогда эксцентричного исполнителя породило множество слухов о тяжёлом состоянии его здоровья. По словам помощника артиста Сергея Гороха, Моисеева расстраивают распространяемые в Интернете слухи об ухудшении его здоровья. По его словам, сейчас Борис Михайлович живёт в столице, в быту ему помогает домработница, но он самостоятельно ходит и может разговаривать, писал NEWS.ru.

Ранее директор исполнителя Сергей Горох рассказал, что Моисеев с нетерпением ждёт открытия границ. Певец надеется, что к лету он сможет покинуть Россию и отправиться в Юрмалу, где у него есть собственная квартира. Кроме того, певец хочет посетить Майами, чтобы воссоединиться с дорогим для него человеком Адель Тодд.