«Небо нового года»: замужняя Арзамасова прилетела на отдых в Сочи

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как Авербуха, так и Арзамасовой знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.
Как сообщал NEWS.ru, ранее тренер и главный продюсер ледового шоу «Ледниковый период» Илья Авербух впервые высказался о своей женитьбе на актрисе Лизе Арзамасовой. По словам Авербуха, у них с Лизой «наступил большой медовый месяц», который, как он надеется, продлится всю жизнь.
Известный блогер Лена Миро отреагировала на свадьбу Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, призвав последнюю «оттяпать деньжат» и скорее развестись со своим супругом, так как в нынешних условиях у молодой девушки не должно быть потребности выходить замуж за мужчину старше её на 20 лет и целовать «немолодые зубы цвета горчицы».