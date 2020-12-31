«Небо нового года»: замужняя Арзамасова прилетела на отдых в Сочи

https://static.news.ru/photo/4615a416-4cfb-11eb-8675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Недавно вышедшая замуж актриса сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова прилетела в Сочи.

Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором она сидит на фоне олимпийского факела под ясным голубым небом. На самой актрисе надета куртка-рубашка и массивные ботинки.

Небо нового года, — написала Арзамасова в комментарии к фото.

С кем именно путешествует актриса, не сообщается.

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как Авербуха, так и Арзамасовой знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.

Как сообщал NEWS.ru, ранее тренер и главный продюсер ледового шоу «Ледниковый период» Илья Авербух впервые высказался о своей женитьбе на актрисе Лизе Арзамасовой. По словам Авербуха, у них с Лизой «наступил большой медовый месяц», который, как он надеется, продлится всю жизнь.

Известный блогер Лена Миро отреагировала на свадьбу Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, призвав последнюю «оттяпать деньжат» и скорее развестись со своим супругом, так как в нынешних условиях у молодой девушки не должно быть потребности выходить замуж за мужчину старше её на 20 лет и целовать «немолодые зубы цвета горчицы».