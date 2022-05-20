Не прошло и года: Шаляпин представил новую возлюбленную

Прохор Шаляпин / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прохор Шаляпин, овдовевший в сентябре прошлого года, представил публике новую возлюбленную. Это актриса и модель Ольга Сан, «Миссис Россия-Вселенная-2020». Фото с очередной дамой сердца певец опубликовал в Telegram-канале.

Моя новая любовь, — подписал снимок сердцеед.

В кадре пара запечатлена в одном из ресторанов, оба выглядят вполне счастливыми и довольными. Что касается новой девушки Шаляпина, Ольга Сан считается «иконой стиля».

Известно, что красавица очень любит своего кота Ларса и устраивает для него празднование Нового года, масленицы и даже 23 февраля и 8 марта.

Прохор Шаляпин в прошлом году женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Женщина через малое время после свадьбы умерла от коронавируса. Шаляпин по этому поводу принял участие в нескольких шоу, где выражал искреннее горе от ухода супруги и клялся ей в вечной любви.

Ранее сообщалось, что общественность подозревала Шаляпина в том, что он мог отравить жену-миллионершу ради денег. Косвенным подтверждением этому стало заявление знакомой Шаляпина — фармацевта Кристины Агаджанян. Она рассказала, что исполнитель поинтересовался у неё, как можно убить человека незаметно.