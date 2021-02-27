Не ожидал никто: Пригожин оказался в образе Ананаса в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/e08013f8-7a08-11eb-a249-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иосиф Пригожин буквально вогнал в шок свою супругу Валерию и зрителей на шоу «Маска» на телеканале НТВ. Знаменитый продюсер, только что перенёсший коронавирус, оказался участником шоу под маской Ананаса, в то время как его звёздная супруга сидела в жюри.

Пригожин дошёл до третьего этапа, однако, судьи и подумать не могли, что под легкомысленной маской с высокой атлетической фигурой скрывается именно он. Когда выпал жребий снять маску именно ему, члены жюри единодушно предположили, что в образе Ананаса на сцене стоит Костя Цзю.

Но как только продюсер снял маску, зал буквально взревел от неожиданности и восторга, а Валерия была настолько потрясена, что только и могла, что выкрикивать: «Нет! Нет!».

Смутило певицу то, что во время шоу Пригожин прислал ей видео, на котором якобы находится в гостях у своего друга.

Я же отвечала им, разговаривала... — растерянно повторяла Валерия.

Сам Пригожин признался, что всё-таки после болезни ему не хватило дыхания, петь было тяжело, иначе он исполнил бы композиции лучше. Улыбаясь, продюсер со сцены обратился к супруге:

Солнышко, ты говорила, что я не умею хранить тайны. Так вот теперь ты могла убедиться, что это не так. Мне было приятно побыть в образе Кости Цзю, потому что в любом случае я вышел победителем: я завоевал сердце самой прекрасной женщины.

Регина Тодоренко, также являющаяся судьёй проекта, накинулась на Валерию:

А ты ещё мне говорила, мол, как ты не узнала своего мужа! Как ты не узнала своего?!

На прощание Пригожин спел песню «Я тебя люблю», которую посвятил любимой жене, чем окончательно растрогал зрителей.

Впечатление звёздный продюсер произвёл даже на ведущего Вячеслава Макарова, который, представляя финальную песню участника, заявил:

Теперь я с уверенностью могу сказать: впервые на сцене поёт Иосиф Пригожин!

К слову, вместе с Пригожиным на рассекречивание попали маски Единорога и Солнца. Но их спасли от разоблачения жюри и зрители. Судьи сильно подозревают, что под маской Единорога скрывается талантливая певица Наталья Подольская, но в этом выпуске шоу маска пока остаётся загадкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исполнитель, скрывшийся под маской Белого Орла, для проекта телеканала НТВ перепел хит Филиппа Киркорова «Полетели». Сам певец, председательствующий в жюри, был крайне растроган выступлением.