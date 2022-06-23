Продюсер и создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что у него были сложные отношения с бывшим солистом музыкального коллектива Юрием Шатуновым. Несмотря на это, он тяжело перенес новость о смерти певца.
Пришла печальная весть. Сегодня не стало солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются «жизнь». К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры. Выражаю самые искренние соболезнования семье и близким Юры. Царствие ему небесное! — рассказал Разин.
Ранее стало известно, что продюсер удалил из соцсетей публикацию, в которой пытался отстоять свои права на творчество группы. В ней он сообщал, что Шатунов не сможет «отвоевать» у него песни, поскольку они принадлежат правообладателям из США.
23 июня стало известно о смерти Шатунова, ему было 48 лет. Музыкант скончался от острой сердечной недостаточности.
Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год