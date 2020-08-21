Названы российские знаменитости, которые разводятся чаще остальных

https://static.news.ru/photo/ca515232-e4fc-11ea-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус и Гарик Харламов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress

Количество разводов среди знаменитостей во время карантина увеличилось.

Журналисты составили рейтинг звёзд, которые разводятся чаще остальных, сообщает портал KP.RU.

Самым постоянным в выборе партнёров стал Гарик Харламов. Комик пережил всего два развода. Развод Гарика Харламова с Кристиной Асмус обсуждается до сих пор в Сети.

По три развода у актрисы Екатерины Климовой, грузинского режиссера Резо Гигинеишвили, а также у футболиста Александра Кержакова.

Четырьмя браками, которые закончились разводом, отличились юморист Евгений Петросян и телеведущий Александр Гордон.

Рекордсменом по количеству разводов стала певица Лолита. Она отметила, что после пяти разводов уже не торопится выходить замуж.

Психолог Сергей Ланг пояснил, почему знаменитые люди так часто меняют партнёров.

Известные люди окружены большим вниманием. Рядом с ними больше людей, а значит, у них больше соблазнов, чем у нас с вами. Но и после выбора спутника жизни артисты постоянно находятся на распутье, потому что рядом всегда есть кто-то ещё, кто хочет с ними отношений. Плюс ко всему новая влюблённость спасает их от творческого кризиса. Им всегда нужна муза, они не могут долго быть с одним человеком, им просто становится неинтересно. Ну и конечно, известным мужчинам ради статуса хочется, чтобы рядом была красивая и молодая женщина, — привели комментарий психолога на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокаты Гордона и его четвёртой жены рассказали о бракоразводном процессе. Они отметили, что развод прошёл мирно и без судебных разбирательств. Отмечается, что 56-летний Александр Гордон четыре раза был женат.