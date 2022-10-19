Названы гонорары Макаревича и «Би-2» за концерты в Казахстане

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Макаревич

«Машина времени» и «Би-2» выступят в ноябре в Алма-Ате в Казахстане. Макаревич (признан в России иноагентом) споет со своим коллективом во Дворце Республики, пишут «Известия».

Максимальная вместимость зала составляет около 2500 человек. Билеты будут стоить меньше 8 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Дальние сектора обойдутся поклонникам всего за 1300 рублей.

Концерты «Би-2» пройдут в том же городе в тот же месяц и за такие же скромные гонорары. Фан-зона у сцены будет доступна поклонникам всего за 25 тысяч тенге или 3300 рублей.

Группа этой осенью собирается посетить с концертами Ереван и Бишкек, уровень цен на билеты там для музыкантов такой же, как и в Казахстане. Причем в Ереване к оплате будут принимать российские платежные карты, сообщается на сайте исполнителей.

Ранее Андрей Макаревич заявил, что хочет подать иск против Минюста России о внесении его в список физлиц-иноагентов. Он отметил, что не считает себя никаким иноагентом. Музыкант добавил, что хочет оспорить этот статус, так как ему «просто противно».