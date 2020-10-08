Наташа Королёва рассказала, за что на самом деле любит и прощает Тарзана

https://static.news.ru/photo/b0e920c4-08f9-11eb-bf0c-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королёва Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Наташа Королёва рассказала трогательную историю о том, за что она на самом деле любит своего мужа и почему всегда его простит.

Откровения певицы прозвучали в эфире YouTube-шоу Ксении Собчак, отрывки из которого были показаны в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» . Гостьей передачи стала любовница стриптизёра — безвестная актриса из Краснодара Анастасия Шульженко. Девица пыталась доказать серьёзность своих отношений с Сергеем Глушко, которого якобы чуть не увела из семьи.

Ведущий Андрей Малахов привёл аргумент, согласно которому Королёва и Тарзан никогда не расстанутся, объявись у танцора хоть сотня любовниц с претензиями.

Он спас мне жизнь. Я однажды попала под катер и Серёжа вытащил меня со дна. Потом, когда я лежала в больнице, он ухаживал за мной, выносил судно, мыл меня, — со слезами вспоминает певица самые страшные моменты своей жизни в разговоре с Собчак.

И после этого, говорит артистка, она для себя решила: какая уж тут может быть ревность или ещё какие-то малозначащие вещи, когда муж доказал ей свою любовь.

Слова артистки звучат настолько искренне, что вся студия «Прямого эфира» обрушивается с гневной критикой в адрес Анастасии Шульженко, не веря ни единому слову провинциальной актрисы. Буквально все гости эфира обвинили девушку в том, что она едва не разрушила семью, где царит настоящая любовь.

Сам Тарзан искренне раскаивается в содеянном и всё в той же беседе с Собчак называет себя дураком в ответ на упрёки ведущей, которая ругает его за то, что он привёл любовницу к себе домой. И актриса, побывавшая в объятиях звезды, сделала откровенное видео прямо из дома Наташи Королёвой, пока та была в отпуске.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Глушко, более известный как стриптизёр Тарзан, поднял цену на приватные танцы после скандала с изменой супруге. Артист запрашивает по 600 тыс. рублей за одно недолгое выступление.