https://static.news.ru/photo/ee1a1590-fd99-11ea-b601-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamenskux/instagram.com

Украинская певица Настя Каменских показала голую грудь на курорте. Серию снимков она выложила в социальной сети.

На первой откровенной фотографии Каменских позирует в стрингах на балконе в своём номере, на следующих кадрах певица повернулась к камере лицом и прикрыла голую грудь руками.

Верю в то, что всё в мире — это энергия. А каждый человек живёт на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим, — подписала пост в Instagram певица.

Ранее Настя Каменских похвалилась перед подписчиками идеальной фигурой в нижнем белье телесного цвета. Встав в выгодной позе так, чтобы было видно её со спины, певица порассуждала о влиянии мыслей на тело. Жена Потапа похвасталась, что её фигура и осанка — «результат позитивных мыслей и настроя», писал NEWS.ru.