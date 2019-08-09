https://static.news.ru/photo/2d07d970-bb7b-11e9-ad10-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова и Максим Фадеев Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Певица Наргиз Закирова за шесть выступлений получала до десяти миллионов рублей в месяц благодаря протекции продюсера Максима Фадеева.

До сотрудничества с лейблом MALFA Наргиз была далека от успеха. Однако уже спустя несколько месяцев с начала совместной работы с Фадеевым певица начала зарабатывать большие деньги. По словам бывшего сотрудника команды артистки, продюсер написал несколько хитов Закировой, после чего на её концерты появился спрос, передаёт « КП ».

Ранее News.ru писал о том, что в лейбле MALFA, который принадлежит Фадееву, прокомментировали разрыв контракта с певицей. Там заявили, что артистка несколько раз пропадала, из-за чего срывались концерты и выступления. После этого её попросили предоставить объяснительное письмо, однако певица этого не сделала, что явилось поводом для разрыва контракта.