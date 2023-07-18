Наргиз обругала российский шоу-бизнес Певица Наргиз назвала российский шоу-бизнес лицемерным

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Певица Наргиз Закирова

Узбекская певица Наргиз Закирова, которой запретили въезд в Россию до 2072 года, в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), назвала российский шоу-бизнес лицемерным и лживым. По мнению исполнительницы, она была не принята обществом российских артистов из-за того, что обладает принципиальностью.

Никак по-другому ты в [российском шоу-бизнесе] не можешь задержаться. Должен лицемерить, предавать, лгать, давать — имею в виду спать [с кем-то]. Ты должен обладать всеми эти низменными и поганейшими качествами. Для меня это было дикостью, и я сказала: «Нет, ребята, я просто не смогу этого сделать», — заявила Наргиз.

Она добавила, что не поддерживала связь ни с кем из российского шоу-бизнеса, кроме «родственной души» — певца Шуры.

Наргиз также рассказала, что планирует записать песню на украинском языке и выпустить альбом из русскоязычных и англоязычных композиций.

Ранее бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что будет судиться с Наргиз из-за нарушения прав. Он объяснил, что после расторжения контракта с певицей в августе 2019 года запретил ей выступать с композициями, записанными за время их сотрудничества. Продюсер рассказал, что после того как в мае Наргиз исполнила эти песни в Алма-Ате, он уже подал иск в Бостандыкский районный суд города.