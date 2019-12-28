https://static.news.ru/photo/75a934a4-29a7-11ea-98fe-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: АГН «Москва»

Певица Пелагея стала приглашённой звездой в полуфинале шоу «Голос». Она выступила вместе с подопечными Константина Меладзе, Нуржигитом Субанкуловым и Аскером Бербековым.

Они исполнили песню «Конь» группы «Любэ». Однако все заметили, что во время своего выступления девушка еле сдерживала слёзы. Её публично решил поддержать ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоём с конём прибавился хоть кто-то ещё, — заявил актер.

Потом он шепнул исполнительнице на ухо, что «всё будет хорошо».

О разводе Пелагеи и Телегина стало известно на последней неделе декабря. Близкие спортсмена рассказали, что певица буквально «донимала ревностью» своего мужа. Страсти накалялись и из-за публикации в СМИ фотографий, на которых Телегина обнимает некая девушка.

Как писал NEWS.ru, ранее хоккеист впервые прокомментировал информацию о разводе с популярной певицей после трёх лет брака, писал NEWS.ru.