«Любимый зритель»: Надежда Бабкина показала повзрослевшего внука

https://static.news.ru/photo/c31b47e4-267d-11eb-a181-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Российская певица Надежда Бабкина опубликовала в своём Instagram совместную фотографию с внуком.

По словам исполнительницы, десятилетний Георгий — «любимый зритель» в её театре. На снимке юноша стоит рядом с бабушкой, которая обнимает его за плечи.

В театр приехал мой самый любимый зритель, — подписала Бабкина фотографию.

Подписчики Надежды с восхищением отреагировали на появление внука певицы в их лентах. В комментариях многие написали, что Георгий — «настоящий умник и красавец», а также «очень обаятельный мальчик». Некоторые также отметили его сходство с отцом, сыном Надежды Бабкиной Даниилом.

Красавец — парень. Как же внук похож на вашего сына, — гласит один из комментариев.

Отец Георгия — единственный сын певицы, юрист Даниил Бабкин. Кроме сына, снимок с которым выложила Надежда, он имеет двух дочерей — Веру и Марфу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Надежда Бабкина запечатлела на фото один из счастливых моментов своей семейной жизни. В кадре молодой муж певицы Евгений Гор угощает супругу собственноручно испечённым тортом.