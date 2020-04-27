«Мы всё утро плакали»: Дакота рассказала, как помирилась с Тодоренко

https://static.news.ru/photo/84cc3464-889c-11ea-b163-fa163e074e61_660.jpg Рита Дакота Фото: ritadakota/instagram.com

Певица Рита Дакота признала, что частично виновата в травле, которая обрушилась на телеведущую Регину Тодоренко.

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.

По словам Дакоты, она, раскритиковав Тодоренко, не подумала, что её поклонники начнут «атаковать» социальные сети звезды «Орлы и решки». Эту волну подхватили уже другие звёзды и люди. Поэтому певица решила первой сделать шаг к примирению.

Мы всё утро с ней плакали и просили друг у друга прощения, — написала певица в Instagram.

Она отметила, что не поддерживает высказывания Тодоренко, но при этом поняла, что нельзя никого осуждать.

Как писал NEWS.ru, редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии. Как сообщается на странице журнала в Instagram, в редакции внимательно относятся к мнению своих читателей и надеются, что они поддержат это решение.