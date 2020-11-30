Муж Полины Гагариной высказался о предстоящем разводе

https://static.news.ru/photo/3096c904-3396-11eb-8222-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал решение своей супруги, певицы Полины Гагариной расторгнуть брак.

Свою позицию он высказал в видео, которое опубликовал в Instagram.

Несмотря на то что Полина подала на развод, я всё ещё думаю, что семья — это лучшее, что может произойти с человеком в его жизни, добрая и счастливая семья, — отметил он, сопроводив ролик подписью «официальная позиция».

Исхаков также призвал поклонников не терять веру в любовь и быть счастливыми.

Ранее NEWS.ru писал, что Гагарина подала официальное заявление на развод с Исхаковым, соответствующий документ поступил в распоряжение Люблинского районного суда Москвы. Заявление уже принято в производство. В частности, артистка потребовала предоставить ей опеку над общей дочерью Мией. Также в заявлении указано, что певица не будет выступать против общения девочки с отцом.

Впервые о разрыве союза звёздной пары стало известно полгода назад. Так, в последнее время супруги жили врозь, однако официально не были разведены. Брак длился около шести лет, в настоящее время их дочери Мие три года. У артистки также есть 13-летний сын от первого брака. Причины расставания с Исхаковым Гагарина пока не раскрывает.