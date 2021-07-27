Муцениеце заявила о намерении родить третьего ребёнка

Бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце заявила о намерении родить ещё как минимум одного ребёнка. О намерении в третий раз стать мамой она рассказала в интервью для издания «7Дней».

Я смотрю на малышей — они все такие классные. Я молодая, прекрасная, и по крайней мере одного ребенка ещё рожу, — призналась артистка.

32-летняя Муцениеце в браке с актёром Павлом Прилучным, известным по сериалу «Мажор», родила двоих детей. Сейчас старшему Тимофею восемь лет, а младшей Мии — шесть. Актриса души не чает в своих детях и поражается их быстрому взрослению. Дети провели летние каникулы у бабушки в Латвии, и актриса не могла не отметить, как выросли и окрепли её отпрыски за два месяца отсутствия в Москве.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись со скандалом ещё в 2020 году. Звезда «Мажора» уже состоит в отношениях с актрисой Мирославой Карпович, в то время как о личной жизни Муцениеце пока ничего не известно.

Ранее сообщалось о том, что экс-супругам Прилучному и Муцениеце удалось помириться после бурного разрыва отношений. Также актриса заявила, что десять лет будет сокрушаться из-за развода.