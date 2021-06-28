Моргенштерн запустил челлендж ради спасения ребёнка

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) запустил в социальных сетях благотворительный челлендж ради спасения ребёнка, страдающего тяжёлым заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). За сутки удалось собрать свыше 12 млн рублей, о чём музыкант рассказал в личном Instagram-аккаунте.
Сам исполнитель
Господа, мы запустили лучший челлендж за всю историю Интернета, разве нет? Поддерживайте. Каждый рубль нужен, — отметил Моргенштерн.
Идею поддержали звёзды TikTok Валя Карнавал и Даня Милохин. Подписчики в основном перечисляют суммы с цифрой 6. Например, 6666 рублей. При СМА у человека постепенно утрачиваются моторные функции.
Накануне стало известно, что в двух треках российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) — «Розовое вино — 2» и Family — нашли признаки влияния на психологию людей с целью формирования положительного отношения к наркотическим средствам. Сотрудники Московского исследовательского центра
Зюзинский суд Москвы 3 июня оштрафовал Моргенштерна, признав его виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Разбирательство в отношении музыканта были инициировано Лигой безопасного интернета.
После суда рэпер на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обратился к людям в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Моргенштерн заявил, что благодарен им за бесплатную рекламу.