Моргенштерн запустил челлендж ради спасения ребёнка

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) запустил в социальных сетях благотворительный челлендж ради спасения ребёнка, страдающего тяжёлым заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). За сутки удалось собрать свыше 12 млн рублей, о чём музыкант рассказал в личном Instagram-аккаунте.

Сам исполнитель перевёл миллион рублей. Всего на лечение требуется 168 млн. Он признался, что не ожидал, что акция станет настолько популярной всего за сутки.

Господа, мы запустили лучший челлендж за всю историю Интернета, разве нет? Поддерживайте. Каждый рубль нужен, — отметил Моргенштерн.

Идею поддержали звёзды TikTok Валя Карнавал и Даня Милохин. Подписчики в основном перечисляют суммы с цифрой 6. Например, 6666 рублей. При СМА у человека постепенно утрачиваются моторные функции.

morgen_shtern/instagram.com

Накануне стало известно, что в двух треках российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) — «Розовое вино — 2» и Family — нашли признаки влияния на психологию людей с целью формирования положительного отношения к наркотическим средствам. Сотрудники Московского исследовательского центра увидели в песнях воздействие через героев, «обладающих высоким статусом, силой и властью». Там присутствует романтизация образа кумира-наркомана, а также создаётся образ «кумира-наркомана как социально успешного человека».

Зюзинский суд Москвы 3 июня оштрафовал Моргенштерна, признав его виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Разбирательство в отношении музыканта были инициировано Лигой безопасного интернета.

После суда рэпер на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обратился к людям в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Моргенштерн заявил, что благодарен им за бесплатную рекламу.