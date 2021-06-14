Моргенштерн обжаловал штраф по делу о пропаганде наркотиков

https://static.news.ru/photo/cf2aa6a4-cd0f-11eb-a079-96000091f725_660.jpg Моргенштерн (Алишер Валеев) Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) обжаловал решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его видеоклипах. Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Жорин, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что жалоба подана не из-за суммы взыскания, а в связи с тем, что в судебном заседании были нарушены основополагающие принципы отправления правосудия.

Нам отказали в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказали в приобщении письменных доказательств, назначении экспертиз, — сказал адвокат.

Он выразил надежду на то, что Московский городской суд предоставит рэперу возможность реализовать своё право на защиту.

Зюзинский суд Москвы 3 июня оштрафовал Моргенштерна, признав его виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино 2» и Family. Разбирательство в отношении музыканта были инициировано Лигой безопасного интернета.

После суда рэпер на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обратился к людям в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Моргенштерн заявил, что благодарен им за бесплатную рекламу.