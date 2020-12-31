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Шоу-бизнес

Молодая звезда TikTok подтвердила слухи о романе с Егором Кридом

08:23, 03 января 2021

Певец Егор Крид начал встречаться с девятнадцатилетней звездой TikTok Валей Karna.val. Слухи о романе подтвердила сама девушка в Instagram.

На протяжении последнего месяца мне приходили сообщения: «Твоего парня будут звать Егор», «Этот Новый год встретишь со своей второй половинкой». Ну, и раз уж на то пошло, хочу официально подтвердить наши отношения с Егором! — написала Валя.

При этом звезда TikTok отметила, что они с Кридом не скрывают свой роман.

Около полугода назад Валя Karna.val приняла участие в съёмках клипа 26-летнего певца «Девушка с картинки». Поклонники считают, что именно тогда между ними вспыхнули романтические чувства. До этого девушка признавалась, что считает Крида классным и весёлым.

Ранее NEWS.ru писал, что Егор Крид снял на камеру, как он удаляется из сети TikTok. Певец также обратился к своим поклонникам и поблагодарил их за верность и любовь.

На сегодня пензенский музыкант занимает вторую строчку рейтинга самых богатых звёзд российского шоу-бизнеса.

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