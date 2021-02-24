Молодая жена Петросяна жёстко ответила на сравнение со Степаненко

https://static.news.ru/photo/517aef58-7732-11eb-a349-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagam.com

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала на сравнение с бывшей женой юмориста Еленой Степаненко. Молодую супругу артиста частенько сравнивают с его бывшей женой, считая, что артист выбирает одинаковых внешне женщин.

Очередной неудобный для Брухуновой вопрос о сходстве был задан молодой жене артиста после посещения спектакля, на котором отметилась супруга Петросяна.

Это хамство! — цитирует краткий ответ бывший помощницы Петросяна StarHit.

Елена Степаненко тоже не любит говорить на эту тему. Артистка повторяет, что давно простила Петросяна после 30 лет брака. Брухунову же очень задевает мнение общественности, что именно она стала виновницей разлада супружеской пары известных артистов. И молодая жена Петросяна старается как можно пропорциональнее отвечать на все выпады.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками в своём Instagram фотографией подросшего сына Вагана. На снимке 31-летняя жена юмориста Евгения Петросяна держит на руках улыбающегося ребёнка.