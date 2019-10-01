Известный российский продюсер Михаил Галустян стал новым телеведущим канала СТС.
Шоумен подписал эксклюзивный контракт с «СТС медиа». Он будет вести с юмористом Сергеем Светлаковым еженедельное шоу «Русские не смеются». Первый выпуск новой передачи намечен на ноябрь, передаёт портал «
Ранее News.ru писал о том, что агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий прокомментировал слухи о разводе популярного артиста с женой. Поводом для этого послужили недавние публикации в СМИ, а также появление актёра в компании неизвестной женщины.