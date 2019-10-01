https://static.news.ru/photo/d00b9952-e48b-11e9-af2d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Галустян Фото: Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Известный российский продюсер Михаил Галустян стал новым телеведущим канала СТС.

Шоумен подписал эксклюзивный контракт с «СТС медиа». Он будет вести с юмористом Сергеем Светлаковым еженедельное шоу «Русские не смеются». Первый выпуск новой передачи намечен на ноябрь, передаёт портал « Ведомости ».

Ранее News.ru писал о том, что агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий прокомментировал слухи о разводе популярного артиста с женой. Поводом для этого послужили недавние публикации в СМИ, а также появление актёра в компании неизвестной женщины.