https://static.news.ru/photo/3d3b59de-289f-11ea-9b63-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский и Лариса Луппиан Фото: boyarskiy_official/instagram.com

Актёр Михаил Боярский рассказал о состоянии супруги Ларисы Луппиан, которая в 2019 году была назначена художественным руководителем театра имени Ленсовета.

Я ей стараюсь во всём помогать. Ларисе очень сложно разрываться между театром и семьёй. Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах, — заявил Боярский в эфире программы «Судьба человека».

Также артист добавил, что однажды планирует уйти из профессии и посвятить себя воспитанию внуков. По его словам, лучшие роли он уже сыграл.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Боярский признался, что его многое не устраивает в XXI веке. Ему не нравится молодёжь, которая постоянно сидит в гаджетах. Он также раскритиковал работу журналистов.