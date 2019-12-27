Актёр Михаил Боярский рассказал о состоянии супруги Ларисы Луппиан, которая в 2019 году была назначена художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Я ей стараюсь во всём помогать. Ларисе очень сложно разрываться между театром и семьёй. Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах, — заявил Боярский в эфире программы «Судьба человека».
Также артист добавил, что однажды планирует уйти из профессии и посвятить себя воспитанию внуков. По его словам, лучшие роли он уже сыграл.
Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Боярский признался, что его многое не устраивает в XXI веке. Ему не нравится молодёжь, которая постоянно сидит в гаджетах. Он также раскритиковал работу журналистов.
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