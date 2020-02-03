https://static.news.ru/photo/6a2c042c-4648-11ea-a306-fa163e074e61_660.jpg Фото: irinatolmatskaya/instagram

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала, как живёт после смерти сына. Она пишет книгу, ей помогает журналист.

Ирина Толмацкая часто бывает на кладбище и уверяет, что сын никогда не уходил от неё, пише т StarHit.

Я всегда с ним, а он — со мной. Я встаю утром, разговариваю с ним, можно подумать, что я какая-то сумасшедшая, но мне так легче, — говорит мать музыканта.

Ирина Толмацкая ничего не знает о внуке Тони, хотя готова отдать ему и его матери квартиру сына. Женщина живёт с престарелой матерью, которая страдает болезнью Альцгеймера. Бабушка до сих пор не знает, что её внук умер.

Ирина Толмацкая старается заполнить пустоту делами: это книги, коллекция одежды, памятник сыну. Чтобы завершить дела Децла, ей пришлось общаться с его отцом. В частности, родители музыканта на пару решают вопросы с наследством внуку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова рэпера Кирилла Толмацкого Юлия рассказала об отношениях сына Тони с его бабушкой и дедушкой по отцовской линии. По её словам, мальчик отказался от общения с Ириной Толмацкой после её появления на телешоу.