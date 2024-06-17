Mash узнал о возникшем долге Заворотнюк перед налоговой Mash: Завортнюк после смерти оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Telegram-канал Mash сообщает, что умершая 29 мая российская актриса Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей. По данным канала, долг связан с ее ИП, закрытым еще в сентябре 2023 года.

Канал узнал, что ИП Заворотнюк официально занималась кинопроизводством, радио- и телевещанием, а 17 сентября прошлого года ее исключили из реестра. В публикации канала отмечается, что счета актрисы заблокированы с 1 июня до вступления в наследство родственников, а информация о долге появилась 4 июня.

Ранее члены семьи покойной актрисы опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей».

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова. По данным канала, это случилось 13 июня из-за долга перед ФНС в 144,8 млн рублей. Как отмечается в публикации канала, счета у блогера заблокированы в четырех банках, налоговая обратилась в суд.

Тот же Telegram-канал сообщил, что налоговики заблокировали и счета блогера Анастасии Ивлеевой. По предварительным данным, причиной стала ее задолженность перед налоговой, которая превысила сумму в 11,3 млн рублей.