https://static.news.ru/photo/8af1d340-3251-11ea-91ee-fa163e074e61_660.jpg Мария Погребняк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария на странице в соцсети поделилась историей о том, как водитель такси накинулся на неё с угрозами и выкинул из машины.

Модель рассказала, что сначала мужчина начал орать на неё и выгонять из авто. Потом таксист выбросил её вещи на улицу, что шокировало окружающих. По словам блондинки, она еле спаслась из злополучной машины. Погребняк уже обратилась в службу поддержки перевозчика и намерена добиваться увольнения водителя.

Поведение вашего водителя неправильное не только с профессиональной точки зрения, но и с человеческой. У него явно проблемы с контролем агрессии, и он совершенно точно плохо знает свои обязанности, — отметила Мария.

Также она добавила, что таксист угрожал ей расправой. Супруга футболиста рассказала, что сильно испугалась, когда водитель заявил: «Я позвонил своим ребятам, сейчас они подъедут».

Как писал NEWS.ru, в новогоднюю ночь таксист попытался изнасиловать свою пассажирку. Выпившая жительница Москвы вызвала такси, чтобы доехать до дома. Увидев состояние женщины, водитель любезно предложил помочь ей подняться в квартиру.