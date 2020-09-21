Мария Голубкина впервые рассказала, почему развелась с Фоменко

https://static.news.ru/photo/d4de416a-fca8-11ea-ba8e-fa163e074e61_660.jpg Мария Голубкина Фото: golubkina1973/instagram.com

Актриса Мария Голубкина высказалась о расставании с бывшим мужем телеведущим Николаем Фоменко. По её словам, причин для развода было настолько много, что сохранить брак просто не представлялось возможным.

Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его, — рассказала она подписчикам своего Instagram.

Вместе влюблённые были 13 лет. В браке у них родились двое детей — дочь Анастасия, которой сейчас 22 года, и сын Иван, ему 18. В 2008 году они оформили развод. По словам актрисы, после расставания с Фоменко она так и не решилась снова выйти замуж. Голубкина призналась, что ей нравится быть в одиночестве и ни под кого не подстраиваться.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мария Голубкина опубликовала видео, в котором заявила, что приехала в Норвегию, чтобы переждать пандемию коронавируса. Подписчиков возмутил пост артистки, однако более внимательные интернет-пользователи заметили, что заявление Голубкиной — всего лишь шутка, так как за её спиной виден находящийся рядом с Рязанью гостиничный комплекс, который называют «маленьким кусочком Норвегии».