Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с актёром Смоляковым

https://static.news.ru/photo/cab1d1a4-db0e-11ea-b136-fa163e074e61_660.jpg Марина Зудина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Вдова актёра Олега Табакова Марина Зудина в последнее время выглядит невероятно хорошо, что породило слухи о её многочисленных романах.

Еще в конце 2019 года папарацци засняли Зудину обнимающейся с актёром Андреем Смоляковым в Лондоне. Спустя полгода 54-летняя актриса нарушила молчание и прокомментировала слухи о новом романе. По словам вдовы Табакова, со Смоляковым её связывает многолетняя дружба. Тогда в Лондоне она была с дочерью Машей, когда неожиданно столкнулись в зале с актёром и его женой.

Вхожу в зал и замечаю Андрея Смолякова. Радость! Мы знакомы больше 30 лет, вместе начинали в «Табакерке». Обнялись, конечно. Я с дочерью, он с женой. И вдруг выходят таблоиды с нашей фотографией и заголовками что-то там о давних чувствах. Поразительно, что людям только не приходит в голову! — цитирует её KP.RU.

Ранее в новом романе заподозрили актрису Кристину Асмус. Поводом стало фото, на котором артистка позирует рядом с популярным актёром Алексеем Чадовым, сообщает NEWS.ru.