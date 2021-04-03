Малиновская: «Секс в последний раз был где-то в 2003 году»

https://static.news.ru/photo/12bae75a-9488-11eb-8290-96000091f725_660.jpg Маша Малиновская Фото: malinovskaya_tv/instagam.com

Телеведущая Маша Малиновская раскрыла подробности интимной жизни. По её словам, у неё давно не было романов.

Я триста лет ни с кем не расставалась. У меня секс в последний раз был где-то в 2003 году. Я ем плюшки и без расставаний, — цитирует её Teleprogramma.pro.

Отмечается, что Малиновская недавно отметила 40-летие. Может быть, поэтому экс-певица разоткровенничалась. С первым мужем блондинка прожила недолго, а второй избранник — Денис Давитиашвили сначала осыпал её подарками, а потом стал поднимать руку. В итоге Маша родила сына от бизнесмена с чеченскими корнями Мамихана Мальсагова. Ребёнка воспитывает одна.

Артистка дала понять, что её сердце свободно. Более того, она пока не подпускает никого к себе слишком близко. При этом Малиновская мечтает, что снова станет мамой.

Как писал NEWS.ru, Малиновская отказалась заводить отношения с небогатыми мужчинами без амбиций. По её мнению, это нормально, так же как нежелание мужчин встречаться с некрасивыми женщинами.

В своём Instagram модель пояснила, что считает двойными стандартами обиду бедных мужчин на девушек за то, что они не хотят с ними встречаться, однако сами они не торопятся заводить отношения с непривлекательными дамами.