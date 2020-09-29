Максима Галкина высмеяли за рваные джинсы на празднике

Телеведущий Максим Галкин появился на вечеринке в рванных джинсах. Поклонники раскритиковали внешний вид артиста, намекнув на то, что он слишком стар для такой одежды.
Знаменитый адвокат Ида Достман опубликовала в своём Instagram фотографию с Галкиным и Николаем Басковым. Однако внимание общественности привлёк только супруг Аллы Пугачёвой. Шоумен пришёл на праздник в рванных джинсах, белой рубашке и пиджаке цвета хаки.
Дырки Алла прорезала, — с иронией написал один из комментаторов.
Другие интернет-пользователи отметили, что юморист выглядит безвкусно на фоне своих друзей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Галкин показал, как его дочь Лиза учит французский язык. Он обнародовал в Instagram короткое видео, где сам выступает в роли репетитора.
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