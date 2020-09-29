Максима Галкина высмеяли за рваные джинсы на празднике

https://static.news.ru/photo/309d2f68-024c-11eb-8a25-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Телеведущий Максим Галкин появился на вечеринке в рванных джинсах. Поклонники раскритиковали внешний вид артиста, намекнув на то, что он слишком стар для такой одежды.

Знаменитый адвокат Ида Достман опубликовала в своём Instagram фотографию с Галкиным и Николаем Басковым. Однако внимание общественности привлёк только супруг Аллы Пугачёвой. Шоумен пришёл на праздник в рванных джинсах, белой рубашке и пиджаке цвета хаки.

Дырки Алла прорезала, — с иронией написал один из комментаторов.

Другие интернет-пользователи отметили, что юморист выглядит безвкусно на фоне своих друзей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Галкин показал, как его дочь Лиза учит французский язык. Он обнародовал в Instagram короткое видео, где сам выступает в роли репетитора.