Максим Галкин показал новое увлечение сына

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Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Кузнецова учинила пьяный скандал в такси. Сменившая пол знаменитость, будучи пьяной, оскорбляла таксиста и пожелала его матери «сдохнуть от СПИДа». В Сети появилось видео с участием девушки.

Как выяснилось, скандальная знаменитость вызвала такси из Соснового Бора до Кудрово в Ленобласти. Оказавшись в машине, Кузнецова принялась оскорблять сам город и его жителей, а после перешла на личности. Так,...