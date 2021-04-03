Максим Галкин показал новое увлечение сына

Артист Максим Галкин опубликовал новое видео из жизни своих детей. Его с Аллой Пугачёвой сын Гарри всерьёз увлёкся фотографией, и у него уже неплохо получается. На днях он устроил фотосессию для подружек своей сестры Лизы.
У Гарри новое увлечение — он теперь фотограф — к слову, фотки получается хорошие, — написал в Instagram Галкин.
Шоумен не только снял, как профессионально работает Гарри, но и ответил на часто задаваемый вопрос: общаются ли их дети со сверстниками. Галкин написал, что с девочкой Стешей их близнецы дружат с двух лет, а познакомились они на детской площадке в деревне Грязь. Ролик, посвящённый увлечению Гарри, Галкин наложил на песню Пугачёвой «Ты сними, сними меня, фотограф».
Подписчики в очередной раз восхитились «талантливыми детьми мегаталантливых родителей».
Как писал NEWS.ru, ранее дочь Пугачёвой и Галкина перевоплотилась в манерную блогершу. «Больше лайков, больше смайликов и, конечно, подпишитесь на меня», — заявила она на видео. В конце ролика Лиза показала сердечко, подозрительно похожее на то, что демонстрирует Ольга Бузова своим фанатам. В комментариях пользователи похвалили Лизу Галкину за «потрясающую актёрскую работу». «Как смешно и правдиво получилось! Ей нужно быть актрисой!», — писали они.