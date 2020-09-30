Максим Фадеев вызвал скорую помощь в свой загородный дом

https://static.news.ru/photo/c65f5984-03e3-11eb-b245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

52-летний Максим Фадеев вынужден был обратиться к врачам. Накануне продюсер упал, катаясь на электросамокате в загородном посёлке под Москвой.

Врачи, приехавшие на вызов, запретили музыканту подниматься с постели. Они считают, что у пациента сильный ушиб грудной клетки и переломы рёбер.

Фадеев утверждает, что ему трудно дышать и разговаривать. Он упал, когда самокат набрал максимальную скорость, сообщает Super.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Макс Фадеев опубликовал ностальгическое фото себя с супругой в молодости. На снимке продюсеру и его жене по 20 лет.