16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Максим Фадеев вызвал скорую помощь в свой загородный дом

15:36, 01 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

52-летний Максим Фадеев вынужден был обратиться к врачам. Накануне продюсер упал, катаясь на электросамокате в загородном посёлке под Москвой.

Врачи, приехавшие на вызов, запретили музыканту подниматься с постели. Они считают, что у пациента сильный ушиб грудной клетки и переломы рёбер.

Фадеев утверждает, что ему трудно дышать и разговаривать. Он упал, когда самокат набрал максимальную скорость, сообщает Super.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Макс Фадеев опубликовал ностальгическое фото себя с супругой в молодости. На снимке продюсеру и его жене по 20 лет.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео