Максим Фадеев устал «нянькаться» с незрелыми артистами

https://static.news.ru/photo/6c9994ae-75c8-11ea-b5db-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российский продюсер Максим Фадеев признался, что закрыл свой лейбл MALFA, потому что устал «нянькаться» с незрелыми артистами.

Музыкант в эфире передачи «Алена, блин» добавил, что пока не занимается поиском новых людей. Фадеев находится дома на карантине. Он решил дописать новый альбом, а также уделить время физическим тренировкам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Максим Фадеев снял документальное кино о своей глухоте «Я вас не слышу». Премьера фильма состоялась на канале YouTube.