Максим Фадеев устал «нянькаться» с незрелыми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев признался, что закрыл свой лейбл MALFA, потому что устал «нянькаться» с незрелыми артистами.
Музыкант в эфире передачи «Алена, блин» добавил, что пока не занимается поиском новых людей. Фадеев находится дома на карантине. Он решил дописать новый альбом, а также уделить время физическим тренировкам.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Максим Фадеев снял документальное кино о своей глухоте «Я вас не слышу». Премьера фильма состоялась на канале YouTube.
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