Макеева ответила тренеру дочери мужа, обвинившей её в травле девочки

Анастасия Макеева, прославившаяся скандальным браком с бизнесменом Романом Мальковым, ответила тренеру дочери её мужа Анны. Людмила Короленко обвинила её в травле девочки и выразила обеспокоенность угнетённым состоянием своей ученицы.

Тренер заявила, что дочь бизнесмена, которая живёт с матерью и двумя братьями в Словении, занимается спортивной гимнастикой.

Анна — одна из успешных учениц и в данное время она подвергается огромному психологическому насилию со стороны Анастасии Макеевой. Запугивание, шантаж, оскорбление 14-летнего подростка со стороны 40-летней женщины мы расцениваем как циничное и преступное, — заявила накануне тренер подростка.

Макеева расценила это, как очередной выпад со стороны бывшей жены бизнесмена: ведь именно на её странице было опубликовано обращение Короленко. Актриса бурно реагирует на все выпады оставленной мужем женщины и не упускает возможности ринуться в бой, давая понять, что теперь она — законная жена бизнесмена.

Пусть тренер требует спортивных успехов от своей подопечной, а я никого не травлю, а лишь объяснила и фактами доказала, что Анна сначала была любезна и восхищалась, теперь переобулась и под чутким руководством мстительной мамы сочиняет то, чего не было. Это вопрос воспитания и нравов мамы, а не проблемы дочери, — написала в ответ на заявление тренера Макеева в сторис.

Артистка познакомилась с бизнесменом в прошлом году на своей даче. Мальков тогда приехал из Словении, где жил с женой и четырьмя детьми. Позже он перевёз 16-летнего сына в Москву. Сейчас новоиспечённые супруги отдыхают на Кубе, а за разборками двух жён — бывшей и нынешней — следит вся страна.

Ранее муж российской актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков в социальных сетях отреагировал на прямой эфир экс-супруги Светланы Мальковой с Аланой Мамаевой — бывшей женой футболиста Павла Мамаева. Бизнесмен назвал некогда возлюбленную «гнусным животным, нелюдем» и пожелал «захлебнуться своей славой».