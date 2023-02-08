Мадонна показалась на публике с непристойной брошкой Мадонна посетила «Грэмми-2023» в украшении с изображением мужского полового органа

Фото: Соцсети

Мадонна

Американская поп-исполнительница Мадонна показала в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) детали своего эпатажного образа с церемонии вручения премии «Грэмми-2023». 64-летняя певица удивила брошью в виде банта, на которую с помощью блестящих страз было нанесено изображение мужского полового органа.

Кроме того, знаменитость надела винтажный костюм черного цвета, состоящий из пиджака и юбки люксового бренда Thierry Mugler. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке модного дома Vivienne Westwood. Мадонна дополнила свой наряд серебристым клатчем со словом Fuck, выполненным из черной кожи, и сетчатыми чулками.

Ранее Мадонна поделилась откровенными снимками. В одной из публикаций в соцсетях певица позирует с обнаженной грудью, а соски прикрыла эмодзи. Также она выложила откровенные фотографии в корсете, закрыв промежность с помощью эмодзи конфеты.

Также сообщалось, что приемный сын певицы и режиссера Гая Ричи Дэвид Банда пришел на вечер бокса в красном наряде. 16-летний молодой человек надел платье с V-образным вырезом из новой коллекции Gucci в коллаборации с Adidas. К образу он подобрал украшения от Вивьен Вествуд и черные кроссовки.