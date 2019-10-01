https://static.news.ru/photo/5d135dd0-e423-11e9-94da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eric Catarina/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза выразил недоумение по поводу многочисленных восторгов от актёрской игры Моники Белуччи. По случаю её дня рождения в Сети появилось много постов, в которых часто использовалось слово «непревзойдённая», при этом исполнитель не понимает, в чём её невозможно превзойти.

По его мнению, как передаёт « Свободная пресса », в своём творчестве звезда делала акцент больше на свою внешность, чем актёрское мастерство, и фильмы ей подбирали такие, чтобы она играла себя.

Есть не менее красивые актрисы, скажем, Шарлиз Терон или Шерон Стоун, но они в некоторых своих работах заставляют забыть о их внешности и видеть перед собой тех героинь, образы которых воплощают. В ролях Моники я этого пока не заметил, — пишет музыкант в Facebook.

30 сентября Белуччи исполнилось 54 года. Начав в 1987 году работать моделью для оплаты обучения в университете, она сделала стремительную карьеру в мире моды. Немного позднее начала сниматься в кино. Её дебютной работой в 1990 году стала роль в итальянском фильме «Жизнь с детьми». Широкую известность Белуччи принесли такие фильмы, как «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы» и другие. News.ru ранее подготовил фотогалерею ко дню рождения актрисы и модели.